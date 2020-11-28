В Челябинске после ДТП автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре
- РИА Новости
Авария произошла в 12:10 (10:10 мск) на пересечении улицы Марченко и Первой Пятилетки.
«В результате столкновения между автомобилями Renault Logan и Toyota Land Cruiser первый автомобиль под управлением мужчины 1968 года рождения изменил траекторию движения, совершил наезд на ограждение и территорию, где находится тротуар... Пострадали два человека», — приводит сообщение РИА Новости.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее СК возбудил дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, в котором одна из машин после столкновения с другим автомобилем сбила трёх человек, один пешеход погиб.