В Челябинске после ДТП автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре

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В Челябинске после столкновения двух автомобилей один из них выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, сообщили в региональном главке МВД России.
В Челябинске после ДТП автомобиль наехал на двух пешеходов на тротуаре
  • РИА Новости

Авария произошла в 12:10 (10:10 мск) на пересечении улицы Марченко и Первой Пятилетки.

«В результате столкновения между автомобилями Renault Logan и Toyota Land Cruiser первый автомобиль под управлением мужчины 1968 года рождения изменил траекторию движения, совершил наезд на ограждение и территорию, где находится тротуар... Пострадали два человека», — приводит сообщение РИА Новости.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее СК возбудил дело по факту ДТП на северо-западе Москвы, в котором одна из машин после столкновения с другим автомобилем сбила трёх человек, один пешеход погиб.

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