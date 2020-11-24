СК возбудил дело по факту ДТП с пострадавшими пешеходами в Москве
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека»), — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются очевидцы произошедшего.
Ранее на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, одна из машин сбила трёх человек, один пешеход погиб.