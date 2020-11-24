СК возбудил дело по факту ДТП с пострадавшими пешеходами в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Маршала Бирюзова в Москве, где машина выехала на тротуар и сбила пешеходов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

РИА Новости