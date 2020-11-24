В Москве машина сбила пешеходов после столкновения с другим авто

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Два автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы, одна из машин сбила трёх человек, один пешеход погиб.
В Москве машина сбила пешеходов после столкновения с другим авто
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трёх пешеходов, один погиб, двое пострадали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского ГУ МВД.

Отмечается, что среди пострадавших один ребёнок.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и пяти автомобилей. Погиб один человек.

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