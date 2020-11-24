В Москве машина сбила пешеходов после столкновения с другим авто
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- РИА Новости
«На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трёх пешеходов, один погиб, двое пострадали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского ГУ МВД.
Отмечается, что среди пострадавших один ребёнок.
Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и пяти автомобилей. Погиб один человек.