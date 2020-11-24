В Москве машина сбила пешеходов после столкновения с другим авто

Два автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы, одна из машин сбила трёх человек, один пешеход погиб.

«На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трёх пешеходов, один погиб, двое пострадали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского ГУ МВД.

Отмечается, что среди пострадавших один ребёнок.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и пяти автомобилей. Погиб один человек.