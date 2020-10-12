В результате ДТП со скорой в Москве погиб один человек

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и пяти автомобилей.

Об этом сообщает Life.ru.

В результате погиб один человек, ещё один пострадал.

По предварительной информации, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со скорой и задел ещё несколько машин. Один из автомобилей от удара загорелся.

Как заявили в Дептрансе, во время ДТП медики ехали на вызов.

Ранее старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова в беседе с kp.ru прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.