Мишустин распорядился расширить границы морского порта Владивостока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился расширить границы морского порта Владивостока, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мишустин распорядился расширить границы морского порта Владивостока
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«В границы морского порта Владивосток войдут дополнительные земельные участки и часть акватории... В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий», — говорится в сообщении.

На новой территории порта планируется построить морской терминал для перевалки угля мощностью 20 млн т в год, благодаря чему может возрасти доля экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также расширен доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий.

Решение о расширении порта принято в рамках утверждённой правительством на текущий год программы развития угольной промышленности, которая предполагает увеличение добычи угля к 2035 году до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию, а также его экспорт — от 259 млн до 392 млн т.

Ранее вице-премьер России по ТЭКу Александр Новак сообщил, что экспорт угля в Китай за первое полугодие 2020 года увеличился на 10%, до 16,25 млн тонн.

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