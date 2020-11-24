Новак рассказал о поставках нефти и газа в Китай

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Вице-премьер России по ТЭКу Александр Новак в ходе проведённого им в режиме видеоконференции заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству рассказал о поставках нефти и газа в Китай.
Новак рассказал о поставках нефти и газа в Китай
  • РИА Новости

Он сообщил, что «в 2019 году экспорт нефти в Китай составил около 66 млн тонн».

«Что касается газовой сферы, то здесь с момента запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай уже поставлено около 3,5 млрд кубометров газа», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, «растёт и экспорт угля: в 2019 году поставки угля из России в КНР выросли на 19% — до 32,8 млн тонн, а за первое полугодие 2020 года — на 10%, до 16,25 млн тонн».

«Экспорт электроэнергии в то же время стабилизировался на уровне 3,1 млрд кВт⋅ч», — добавил вице-премьер.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией отдельных стран.

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