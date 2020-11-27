Власти Самарской области и Татарстана обсудили вопросы сотрудничества
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Об этом сообщает sova.info.
«Мы соседи, и нас многое связывает: общая история, человеческие судьбы и сотрудничество по многим направлениям», — заявил Азаров в своём Instagram.
Главы регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды.