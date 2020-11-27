Власти Самарской области и Татарстана обсудили вопросы сотрудничества

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал с рабочим визитом в Казань, где провёл встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Власти Самарской области и Татарстана обсудили вопросы сотрудничества
  • © azarov.life
  • Instagram

Об этом сообщает sova.info.

«Мы соседи, и нас многое связывает: общая история, человеческие судьбы и сотрудничество по многим направлениям», — заявил Азаров в своём Instagram.

Главы регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды.

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