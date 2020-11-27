В Роспотребнадзоре сообщили об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

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В Москве наблюдается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
В Роспотребнадзоре сообщили об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определённые стабилизационные тенденции есть», — цитирует Интерфакс Плоскиреву.

По её словам, в целом по России «говорить о стабилизации в настоящее время можно только применительно к конкретным регионам».

Она также подчеркнула, что проведение массовой вакцинации от COVID-19 позволит «взять под контроль эту инфекцию и переведёт её в разряд вакциноуправляемых».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

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