Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Она отметила, что «ситуация с коронавирусом в Москве остаётся весьма напряжённой».

«Сегодня мы зафиксировали так называемый новый антирекорд — рекорд вновь выявленных случаев заболевших, он составляет 7,9 тыс. человек за сутки. Также всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы сейчас госпитализируем около 1,5 тыс., до 1,7 тыс. человек в сутки», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она рассказала, что «это больные средние и тяжёлые больные, которые поступают на лечение в московские стационары, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 7918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.