Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся в январе-феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, полным ходом идёт масштабирование производства.

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнётся в больших объёмах в январе-феврале», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Группы риска вакцинируют уже в декабре, добавил он, чтобы «обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб».

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз препарата ежегодно, однако объём может быть увеличен

Как подчёркивали в Кремле, процесс будет поэтапным — с учётом географии страны и «особенностей хранения субстанций».

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