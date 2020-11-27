Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся в январе-феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, полным ходом идёт масштабирование производства.

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнётся в больших объёмах в январе-феврале», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Группы риска вакцинируют уже в декабре, добавил он, чтобы «обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб».

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз препарата ежегодно, однако объём может быть увеличен.

Как подчёркивали в Кремле, процесс будет поэтапным — с учётом географии страны и «особенностей хранения субстанций».