В Петербурге в связи с празднованием Дня Эрмитажа ограничат движение транспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«С 12:00 5 декабря и до 23:59 6 декабря будет закрыто движение по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6—8 Дворцовой площади, по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой, Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки», — сказано в сообщении Смольного.
Кроме того, будет сужена дорога по Певческому проезду в сторону от Дворцовой площади к набережной Мойки. А с 3 по 6 декабря запретят останавливаться на Миллионной улице.