В Петербурге в связи с празднованием Дня Эрмитажа ограничат движение транспорта

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В Санкт-Петербурге в связи с Днём Эрмитажа на два дня перекроют движение в центре города — рядом с музеем нельзя будет проехать 5 и 6 декабря.
В Петербурге в связи с празднованием Дня Эрмитажа ограничат движение транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«С 12:00 5 декабря и до 23:59 6 декабря будет закрыто движение по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6—8 Дворцовой площади, по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой, Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки», — сказано в сообщении Смольного.

Кроме того, будет сужена дорога по Певческому проезду в сторону от Дворцовой площади к набережной Мойки. А с 3 по 6 декабря запретят останавливаться на Миллионной улице.

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