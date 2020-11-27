Власти окажут помощь семьям погибших в ДТП в Краснодарском крае

Власти окажут семьям погибших в результате столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края помощь в транспортировке тел и организации похорон. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Брюховецкого района Сергей Ганжа.

«В Выселковский район направлен мой заместитель, курирующий социальную сферу, дано соответствующее поручение об оказании содействия главе Батуринского сельского поселения, из которого семьи погибших. Прорабатываем вопрос транспортировки тел погибших сюда, окажем содействие семьям в проведении похорон», — приводит ТАСС слова Ганжи.

Он добавил, что «среди погибших есть семьи, в которых погиб единственный родитель».

Также Ганжа отметил, что пока опознаны не все погибшие.

Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проверку после столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края.

В результате ДТП погибли шесть человек.