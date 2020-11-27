Прокуратура начала проверку по факту ДТП с шестью погибшими на Кубани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП, произошедшего утром 27 ноября 2020 года на трассе Выселки — Кирпильская», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Уточняется, что на место происшествия выехало руководство прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщало издание «Юга.ру», «газель», попавшая в ДТП в Краснодарском крае, не была предназначена для пассажирских перевозок. Тем не менее в ней ехали 15 работников.

Ранее в результате столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края погибли шесть человек.