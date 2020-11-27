На Кубани рассказали подробности ДТП с шестью погибшими

В МЧС установили, что «Газель», попавшая в ДТП в Краснодарском крае, не была предназначена для пассажирских перевозок. Тем не менее в ней ехали 15 работников.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом сообщает портал «Юга.ру». На фотографиях, предоставленных пресс-службой МЧС Кубани, видно, что в кузове «Газели» стоит незакреплённая деревянная скамейка. На место происшествия выехало руководство прокуратуры края. Ведомство организовало проверку. Авария произошла утром в Выселковском районе, на дороге Выселки — Кирпильская. «Газель» по касательной столкнулась с гружёным КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибли шесть человек, ещё трём причинён тяжкий вред здоровью.