Медики из Венгрии приедут в Россию для изучения вакцины
- Reuters
«Венгерские специалисты на следующей неделе приедут в российские лаборатории, где производится вакцина, чтобы максимально подробно познакомиться с процессом её производства и полученными результатами её эффективности», — цитирует его ТАСС.
Также Сийярто заявил, что Венгрия отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины.
По его словам, для Венгрии важно, чтобы её народ получил надёжную и качественную вакцину. Он добавил, что то, где вакцина будет произведена, — «вопрос вторичный».
19 ноября Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.