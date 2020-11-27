Медики из Венгрии приедут в Россию для изучения вакцины

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Венгерские медики на следующей неделе приедут в Россию с целью изучения российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Будапеште.
Медики из Венгрии приедут в Россию для изучения вакцины
  • Reuters

«Венгерские специалисты на следующей неделе приедут в российские лаборатории, где производится вакцина, чтобы максимально подробно познакомиться с процессом её производства и полученными результатами её эффективности», — цитирует его ТАСС.

Также Сийярто заявил, что Венгрия отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины.

По его словам, для Венгрии важно, чтобы её народ получил надёжную и качественную вакцину. Он добавил, что то, где вакцина будет произведена, — «вопрос вторичный».

19 ноября Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.

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