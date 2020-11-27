Инфекционист прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

«Вы видите, что тут, как зубья пилы, — то ниже, то выше», — цитирует его РИА Новости.

Он сообщил, что, «в принципе, это нормальный процесс, надо смотреть средний показатель за последнее время. И ничего тут такого страшного нет, потому что эти зубья могут выходить и в ту и в другую сторону».

При этом инфекционист отметил, что «не надо, конечно, никогда кричать: «Ура-ура, уже ниже несколько дней или один день», надо относиться к этому спокойно».

«Вверх-вниз колебания возможны», — добавил Малышев.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 7918 случаев заболевания COVID-19.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.