Новейший патрульный корабль «Павел Державин» вошёл в состав ЧФ
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».