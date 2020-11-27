Новейший патрульный корабль «Павел Державин» вошёл в состав ЧФ

Торжественные мероприятия по случаю приёма в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Павел Державин» прошли на Новороссийской военно-морской базе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».