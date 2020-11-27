В МЧС заявили о закрытии пожароопасного сезона в России

В пресс-службе МЧС заявили об официальном закрытии пожароопасного сезона в России.

Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра Евгения Зиничева.

«На сегодняшний день пожароопасный сезон официально закрыт. Несмотря на масштабную работу по предупреждению пожаров в лесах и оперативное реагирование на их возникновение, в ряде регионов ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться сложной», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Вместе с этим министр отметил, что если предпринимаемые шаги по борьбе с пожарами не приводят к должному результату, то «необходимо в целом кардинально поменять подход к вопросу пожарной опасности в лесах».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с 1 ноября отменили особый противопожарный режим.