В Ставропольском крае отменяют особый противопожарный режим

В Ставропольском крае с 1 ноября отменяют особый противопожарный режим.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.

Такое решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погоды, способствующей снижению класса пожароопасности.

По данным краевого Гидрометцентра, на 30 октября чрезвычайная пожарная опасность сохраняется лишь в Курском районе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ограничили въезд автомобилей в леса и пребывание там людей с 6 по 12 октября.