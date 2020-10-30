В Ставропольском крае отменяют особый противопожарный режим

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В Ставропольском крае с 1 ноября отменяют особый противопожарный режим.
В Ставропольском крае отменяют особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.

Такое решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погоды, способствующей снижению класса пожароопасности.

По данным краевого Гидрометцентра, на 30 октября чрезвычайная пожарная опасность сохраняется лишь в Курском районе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ограничили въезд автомобилей в леса и пребывание там людей с 6 по 12 октября.

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