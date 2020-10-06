В Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности

Короткая ссылка
В Московской области ограничили въезд автомобилей в леса и пребывание там людей с 6 по 12 октября.
В Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Такое решение принято в связи с прогнозом Гидрометцентра, который предупредил о высокой пожароопасности в ближайшие пять дней.

«Все наши средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению пожаров. Организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог», — заявила глава регионального Комитета лесного хозяйства Елена Казимир.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии отменили противопожарный режим в лесах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить