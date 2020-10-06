В Подмосковье ограничили пребывание в лесах из-за высокой пожароопасности
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Об этом сообщает телеканал «360».
Такое решение принято в связи с прогнозом Гидрометцентра, который предупредил о высокой пожароопасности в ближайшие пять дней.
«Все наши средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению пожаров. Организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог», — заявила глава регионального Комитета лесного хозяйства Елена Казимир.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии отменили противопожарный режим в лесах.