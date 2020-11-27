В Томской области продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 31 января 2021 года действующий в регионе режим ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в администрации региона.
В Томской области продлили ограничительные меры из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Благодаря вовремя принятым мерам ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и людных местах.

В Томской области также сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия.

В Кировской области ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 14 января.

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