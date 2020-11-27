Два человека пострадали при конфликте в школе в Нальчике

Два человека пострадали во время конфликта в школе в Нальчике, где учитель устроил стрельбу из травматического пистолета после потасовки со знакомыми одного из учеников.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Лилию Шомахову.

По её словам, двое пострадавших находятся в республиканской клинической больнице.

Шомахова уточнила, что у одного из пострадавших извлекли пулю из мягких тканей.

«Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — сказала она.

Ранее в МВД сообщили, что учитель одной из школ Нальчика произвёл выстрелы в воздух из травматического пистолета в ходе конфликта со знакомыми восьмиклассника.