Суд вынес приговор ведущей передачи «Час суда» по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.

«Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сказала она.

Уточняется, что другого фигуранта дела приговорили к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве.