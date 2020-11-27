Суд вынес приговор ведущей передачи «Час суда» по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.
«Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сказала она.
Уточняется, что другого фигуранта дела приговорили к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве.