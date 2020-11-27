Суд вынес приговор ведущей передачи «Час суда» по делу о мошенничестве

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд вынес приговор ведущей передачи «Час суда» по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.

«Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сказала она.

Уточняется, что другого фигуранта дела приговорили к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве.

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