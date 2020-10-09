Замглавы банка «Траст» арестован по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, срок ареста установлен до 30 ноября.
Ранее сообщалось, что Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, у него прошли обыски.
Его бывший деловой партнёр Александр Богатиков утверждает, будто Хабаров с сообщниками похитил у него 900 млн рублей. Защита Хабарова называет эти обвинения абсолютно голословными.
В пресс-службе «Траста» агентству сообщили, что руководство банка считает происходящее «вопиющей ситуацией» и выражает поддержку Хабарову.