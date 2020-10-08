Топ-менеджера банка «ТРАСТ» Хабарова вызвали на допрос в СК

Главного исполнительного директора банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, у него прошли обыски. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил адвокат Хабарова Владимир Слащев.

«Сегодня у Михаила Хабарова, СЕО банка «ТРАСТ», были произведены обыски в рамках уголовного дела, открытого по заявлению его бывшего партнёра по компании ДЛ Александра Богатикова», — говорится в заявлении адвоката.

Слащев назвал дело «сфабрикованной попыткой» оказать давление на Хабарова, заставив его «отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн», которые, как утверждается, были присуждены последнему Лондонским арбитражным судом в январе 2020 года.

Как отмечается, Богатиков заявил, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн рублей.

По заявлению адвоката, такое утверждение голословно и не подтверждено ни одним документом.

Защитник добавил, что Хабаров в настоящее время вызван на допрос в СК.