Эксперт оценил ситуацию в сфере туризма в новогодние каникулы

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что многие регионы России существенно повысят цены на отели и другие составляющие сферы туризма в новогодние каникулы.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«На сегодня открыты только немассовые зарубежные направления. Ситуацию усугубляет и то, что евро стоит под 100 рублей. Россияне, конечно, могут поехать в Объединённые Арабские Эмираты, на Мальдивы или Сейшелы, но такой дорогой отдых позволят себе далеко не все. Турция недоступна из-за ограничений и холодов. А любимые россиянами в новогодние праздники Египет, страны Европы, Таиланд и юго-восточные страны ещё закрыты», — рассказал Мальцев.

По его прогнозу, россияне, скорее всего, отправятся в Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Калугу. Поклонникам лыжного спорта вместо Болгарии и Чехии придётся отправиться в Абзаково (Башкирия) или в Сочи. Значительный рост цен может быть в тех регионах, которые станут альтернативой для отдыха россиян.

«Например, отели Краснодарского края могут быть просто не в состоянии вместить всех желающих, поэтому имеют право повысить цены. Другие регионы, которые смогут заработать в новогодние каникулы, — это те, которые развивают событийный туризм. К ним относятся новогодняя столица России Калуга и Удмуртия», — считает эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.