В Приморском крае оценили возможные потери бюджета из-за пандемии

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Бюджет Приморского края до конца года может потерять из-за коронавируса до 12,8 млрд рублей, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
В Приморском крае оценили возможные потери бюджета из-за пандемии
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 млрд рублей. По прогнозам, до конца 2020 года эта цифра может увеличиться ещё на 2,8 млрд рублей. Но, во-первых, нам удалось не сокращать социально значимые бюджетные расходы за счёт поддержки федеральных властей и правильно проделанной работы правительства края. Во-вторых, есть и положительная динамика», — заявил в интервью РИА Новости Олег Кожемяко.

По его словам, за последние несколько месяцев потери удалось приостановить.

«Мы наблюдаем прекращение падения доходов. На следующий год свои доходы мы уже планируем более амбициозно. Начали работу предприятия, налоги поступают, поэтому надеемся, что постепенно ситуация будет приходить в норму», — отметил губернатор.

Ранее губернатор Александр Моор на заседании Тюменской областной думы прокомментировал бюджет на 2021 год.

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