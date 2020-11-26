Губернатор Тюменской области прокомментировал бюджет на 2021 год

Губернатор Александр Моор на заседании Тюменской областной думы заявил, что бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечивает стабильное и поступательное развитие региона.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В непростых внешних и внутренних экономических условиях мы смогли создать бюджет, при реализации которого обеспечим бесперебойную работу во всех сферах нашей жизни — в экономике и, самое главное, в социальной сфере», — обратился к депутатам губернатор.

Александр Моор поблагодарил всех депутатов за конструктивную и плодотворную работу над главным финансовым документом региона.

По сообщениям сайта «Реальное время», Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении.