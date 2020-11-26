Губернатор Тюменской области прокомментировал бюджет на 2021 год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«В непростых внешних и внутренних экономических условиях мы смогли создать бюджет, при реализации которого обеспечим бесперебойную работу во всех сферах нашей жизни — в экономике и, самое главное, в социальной сфере», — обратился к депутатам губернатор.
Александр Моор поблагодарил всех депутатов за конструктивную и плодотворную работу над главным финансовым документом региона.
По сообщениям сайта «Реальное время», Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении.