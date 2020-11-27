Вирусолог назвал безвредной вакцинацию человека без симптомов COVID-19

Вакцинация пациента с бессимптомным течением коронавирусной инфекции COVID-19 не причинит ему вреда.

Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

«Если течение инфекции бессимптомное, но она есть и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ конкретно на антигены вакцины будет ослаблен в силу того, что иммунная система занята другими антигенами», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «с другой стороны иммунный ответ может быть усилен».

Рыжиков добавил, что «кому-то применение вакцины во время бессимптомного течения COVID-19 может помочь, а для кого-то окажется бесполезным».

«Я думаю, что вреда не будет», — отметил Рыжиков.

Также вирусолог рассказал, что иммунитет формируется через месяц после первой вакцинации.