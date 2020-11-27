Серийное производство новейшей управляемой ракеты «Булат» начнётся в 2022 году

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Серийное производство новейшей управляемой ракеты «Булат», предназначенной для поражения легкобронированной техники, начнётся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
Серийное производство новейшей управляемой ракеты «Булат» начнётся в 2022 году
  • © Ростех

«Мы изготавливаем опытную партию «Булатов» для проведения предварительных испытаний в составе боевой машины. Учитывая, что завершение ОКР (опытно-конструкторских работ. — RT) в целом планируется в конце 2021 года, серийное изготовление этих управляемых ракет планируется начать с 2022 года», — сказал он.

В сентябре прошли успешные испытания ракеты — подтверждён её устойчивый полёт на максимальную дальность во всём температурном диапазоне эксплуатации.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал планы по модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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