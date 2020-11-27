Матвиенко оценила принятые в России меры против коронавируса

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила на заседании совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) принятые в России меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Матвиенко оценила принятые в России меры против коронавируса
  • РИА Новости

Она отметила, что «в России зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, выздоровели порядка 1,6 млн человек».

«При этом наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Согласно данным оперштаба на 27 ноября, в России в течение суток выявили 27 543 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 215 533. 

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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