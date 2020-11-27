В «Векторе» назвали сроки необходимой ревакцинации от коронавируса
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Об этом информирует ТАСС.
«Как минимум после двукратной вакцинации необходима ревакцинация через шесть, возможно, десять месяцев», — сказал Рыжиков.
Ранее сообщалось, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация.
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук профессор Сергей Балахонов рассказал о возможных реакциях на вакцинацию.