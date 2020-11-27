В «Векторе» назвали сроки необходимой ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация препаратом «Вектора» потребуется через 6—10 месяцев после первых двух инъекций, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Об этом информирует ТАСС.

«Как минимум после двукратной вакцинации необходима ревакцинация через шесть, возможно, десять месяцев», — сказал Рыжиков.

Ранее сообщалось, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук профессор Сергей Балахонов рассказал о возможных реакциях на вакцинацию.