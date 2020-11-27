Опрос: 68% россиян готовы потратиться на новогодние подарки для близких

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Эксперты сервиса SuperJob провели исследование, касающееся новогодних бюджетов россиян.
Опрос: 68% россиян готовы потратиться на новогодние подарки для близких
  • Pixabay

Об этом пишет «Российская газета».

«68% намерены преподнести подарки членам семьи (в прошлом году доля таких была 74%). Причём чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74% против 63%), а также молодёжь до 24 лет, чем респонденты старше 45 (79% против 64%)», — говорится в исследовании.

Каждый третий опрошенный — 32% от общего числа — готовит подарок для своей второй половины.

«Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35% против 29%). Также чаще делают подарки своим партнёрам люди с доходом более 80 тыс. рублей (38%)», — подсчитали аналитики.

В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11 800 рублей, что меньше, чем в 2019 году (13 500 рублей). У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13 500 рублей и 9800 рублей соответственно. Больше потратить на покупки собираются 24-летние — 12 400 рублей. Самую крупную сумму на подарки закладывают люди с высоким доходом — около 16 400 рублей.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по встрече Нового года в пандемию.

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