В Томске кол-центр облздрава обработал более 300 тысяч звонков в 2020 году

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В Томске круглосуточный кол-центр облздрава принял с начала 2020 года 337 312 обращений по широкому спектру вопросов в сфере здравоохранения.
В Томске кол-центр облздрава обработал более 300 тысяч звонков в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Арсений Горшенин

Об этом пишет vtomske.ru.  

Операторы отвечают жителям Томской области на вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, предоставлением медпомощи, вакцинацией и профилактикой гриппа и клещевых инфекций, а также проведением лабораторных исследований.

«С открытием горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции в марте значительная часть звонков стала поступать по этой теме. Наибольшее количество обращений мы фиксировали в период с марта по июнь и с сентября по сегодняшний день», — отметила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.

Ранее издание «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщало, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.

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