В Томске кол-центр облздрава обработал более 300 тысяч звонков в 2020 году
- РИА Новости
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Об этом пишет vtomske.ru.
Операторы отвечают жителям Томской области на вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, предоставлением медпомощи, вакцинацией и профилактикой гриппа и клещевых инфекций, а также проведением лабораторных исследований.
«С открытием горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции в марте значительная часть звонков стала поступать по этой теме. Наибольшее количество обращений мы фиксировали в период с марта по июнь и с сентября по сегодняшний день», — отметила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.
Ранее издание «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщало, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.