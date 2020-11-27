В Томске кол-центр облздрава обработал более 300 тысяч звонков в 2020 году

В Томске круглосуточный кол-центр облздрава принял с начала 2020 года 337 312 обращений по широкому спектру вопросов в сфере здравоохранения.

Об этом пишет vtomske.ru.

Операторы отвечают жителям Томской области на вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, предоставлением медпомощи, вакцинацией и профилактикой гриппа и клещевых инфекций, а также проведением лабораторных исследований.

«С открытием горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции в марте значительная часть звонков стала поступать по этой теме. Наибольшее количество обращений мы фиксировали в период с марта по июнь и с сентября по сегодняшний день», — отметила директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.

Ранее издание «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщало, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.