Первый полёт МС-21 с российскими двигателями должен пройти в 2020 году
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, полёт должен состояться в декабре.
«До конца года постараемся — 17—18-го, максимум до конца года — мы рассчитываем, что самолёт выполнит первый полёт», — сказал он.
Как отметил Мантуров, в настоящий момент идёт отладка систем и тестирование самолёта. По его словам, в ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и лётчики-испытатели для подготовки к первому полёту.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.