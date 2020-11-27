Первый полёт МС-21 с российскими двигателями должен пройти в 2020 году

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый полёт самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должен пройти в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, полёт должен состояться в декабре.

«До конца года постараемся — 17—18-го, максимум до конца года — мы рассчитываем, что самолёт выполнит первый полёт», — сказал он.

Как отметил Мантуров, в настоящий момент идёт отладка систем и тестирование самолёта. По его словам, в ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и лётчики-испытатели для подготовки к первому полёту.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.