Первый полёт МС-21 с российскими двигателями должен пройти в 2020 году

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый полёт самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должен пройти в 2020 году.
Первый полёт МС-21 с российскими двигателями должен пройти в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как сообщает ТАСС, полёт должен состояться в декабре.

«До конца года постараемся — 17—18-го, максимум до конца года — мы рассчитываем, что самолёт выполнит первый полёт», — сказал он.

Как отметил Мантуров, в настоящий момент идёт отладка систем и тестирование самолёта. По его словам, в ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева и лётчики-испытатели для подготовки к первому полёту.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить