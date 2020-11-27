В Приморье увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о намерении увеличить коечный фонд региона для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день развернуто 2064 койки, при том что в начале пандемии нашему региону Минздрав России рекомендовал норматив 948 коек... Сейчас занятость коечного фонда — 85%. С 1 декабря будут введены в строй ещё 100 коек в так называемой «больнице рыбаков», и затем в городской больнице Владивостока также заработают дополнительные 100 коек», — сказал он.

Кожемяко также добавил, что в настоящий момент одна из основных задач властей региона — не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях.

Ранее в Приморье рассказали о работе управляющих компаний (УК) по санитарной обработке жилых помещений во время пандемии коронавирусной инфекции.