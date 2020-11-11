В Приморье рассказали о мерах по санитарной обработке жилых помещений
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные представителей управляющих компаний Владивостока.
В связи с растущим числом заболевших COVID-19 в Приморье замыв лифтов и контактных поверхностей жилых объектов стали проводить чаще.
Как отмечают представители клининговых служб УК, с марта в способе санитарной обработки подъездов жилых домов практически ничего не поменялось.
На данный момент отдельных уведомлений от Роспотребнадзора не приходит, возможно, и заболеваний по адресам стало меньше, предполагают в различных УК.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Приморье проходят рейды с участием административных комиссий. Её сотрудники проверяют работу управляющих компаний.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что войска РХБЗ продезинфицировали около 400 тыс. объектов.