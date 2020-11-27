В Приморье после циклона пройдут субботники

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Правительство Приморского края сообщило, что субботники пройдут в муниципальных образованиях региона.
В Приморье после циклона пройдут субботники
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«В муниципальных образованиях Приморья, подвергшихся удару стихии, пройдут субботники 28 ноября», — говорится в сообщении правительства.

Всем желающим предлагается присоединится к наведению порядка.

Как отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, на субботник выйдут предприятия всех форм собственности, общественные и спортивные организации.

Ранее стало известно, что работа по полному подключению электросетей, которые были повреждены циклоном в Приморье, займёт ещё 1,5 недели.

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