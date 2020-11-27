Госиспытания снайперской винтовки «Уголёк» начнутся в 2021 году

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Госипытания российского снайперского комплекса «Уголёк» запланировано начать в конце 2021 года.
Госиспытания снайперской винтовки «Уголёк» начнутся в 2021 году

«Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголёк», которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года», — цитирует РИА Новости индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Главной особенностью винтовки названо использование отечественных материалов и комплектующих.

На данный момент основной снайперской винтовкой российской армии является СВД, принятая на вооружение в 60-е годы.

Ранее воздушно-космические силы России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С в рамках заключённого в 2015 году контракта.

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