На Чукотке приостановлены массовые мероприятия

Правительство Чукотки приняло решение о приостановке массовых мероприятий в регионе из-за ситуации с коронавирусом.

«Массовые мероприятия приостановлены до улучшения ситуации», — написал губернатор региона Роман Копин в своём Instagram.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в Чукотском АО остаётся высокой (по 60 новых случаев в неделю).

Губернатор также напомнил, что ношение масок по-прежнему обязательно в людных местах.

29 сентября стало известно, что часть мер, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом на Чукотке, продлена до 12 октября включительно.