Часть ограничений из-за COVID-19 на Камчатке продлена до 12 октября

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Часть мер, который были введены из-за ситуации с коронавирусом на Чукотке, продлена до 12 октября включительно.
Часть ограничений из-за COVID-19 на Камчатке продлена до 12 октября
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом говорится в сообщении на сайте правительтсва региона.

«В Чукотском автономном округе до 12 октября включительно продлена часть противоэпидемических мер, введённых из-за коронавируса», — указано в тексте.

В регионе по-прежнему остановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений.

Остаётся необходимость соблюдения масочного режима.

17 августа глава Чукотки Роман Копин сообщил о завершении курса лечения от пневмонии, с которой его госпитализировали после контакта с больным коронавирусной инфекцией.

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