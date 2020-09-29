Часть ограничений из-за COVID-19 на Камчатке продлена до 12 октября
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительтсва региона.
«В Чукотском автономном округе до 12 октября включительно продлена часть противоэпидемических мер, введённых из-за коронавируса», — указано в тексте.
В регионе по-прежнему остановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений.
Остаётся необходимость соблюдения масочного режима.
17 августа глава Чукотки Роман Копин сообщил о завершении курса лечения от пневмонии, с которой его госпитализировали после контакта с больным коронавирусной инфекцией.