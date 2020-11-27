Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в Калининграде
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
В сообщении говорится, что прокурор Центрального района выехал на место происшествия и координирует действия правоохранительных органов.
Следственные органы проводят проверку по факту стрельбы.
«Ход проведения проверки находится на контроле в прокуратуре», — заявили в прокуратуре.
Ранее в СК сообщили, что в Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, в результате которой погибла его бывшая жена. Подозреваемый покончил с собой.