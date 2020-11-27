Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в Калининграде

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Прокуратура Калининградской области поставила на контроль ход доследственной проверки по факту обнаружения двух тел с огнестрельными ранениями в Калининграде.
Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что прокурор Центрального района выехал на место происшествия и координирует действия правоохранительных органов.

Следственные органы проводят проверку по факту стрельбы.

«Ход проведения проверки находится на контроле в прокуратуре», — заявили в прокуратуре.

Ранее в СК сообщили, что в Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, в результате которой погибла его бывшая жена. Подозреваемый покончил с собой.

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