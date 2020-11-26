В Москве за сутки умерли 77 заболевших коронавирусом пациентов
- AFP
«В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице умерли 73 пациента с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.