В Москве за сутки умерли 77 заболевших коронавирусом пациентов

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В Москве за сутки скончались 77 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего в городе за время пандемии скончались 8680 заболевших COVID-19.
В Москве за сутки умерли 77 заболевших коронавирусом пациентов
  • AFP

«В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперативном штабе.

Накануне в столице умерли 73 пациента с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.

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