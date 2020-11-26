Суд в Москве приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии

Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Александра Лебедева, адвоката Хасавова.

«Только что Дагира Хасавова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК России («Принуждение к даче показаний, совершённое организованной группой»)», — сказал он.

По словам адвоката, Хасавов приговорён к шести годам с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Защита намерена обжаловать приговор.

Отмечается, что другие фигуранты дела приговорены к срокам от трёх с половиной до семи лет в колонии.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.