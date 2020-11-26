Суд в Москве приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии

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Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима.
Суд в Москве приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Александра Лебедева, адвоката Хасавова.

«Только что Дагира Хасавова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК России («Принуждение к даче показаний, совершённое организованной группой»)», — сказал он.

По словам адвоката, Хасавов приговорён к шести годам с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Защита намерена обжаловать приговор. 

Отмечается, что другие фигуранты дела приговорены к срокам от трёх с половиной до семи лет в колонии. 

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.

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