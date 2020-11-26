Депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации по встрече Нового года в пандемию.

«Новый год — это семейный праздник. Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома — со своими близкими в семейной обстановке», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, лететь за границу при соблюдении всех мер предосторожности можно только в случае, если человек привит от COVID-19 или переболел коронавирусом, но и то не во все страны.

«Оптимально — свои загородные дачи, а также пансионаты в своём регионе. Что касается жителей нашей Сибири, Дальнего Востока, то близкий климатически Китай, слава богу, закрыт, иначе бы все ринулись туда», — отметил Онищенко.

Ранее Онищенко прокомментировал в беседе с RT предложение запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.