Эксперт прокомментировал испытания новой российской ракеты ПРО

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Сегодня мы являемся свидетелями весьма успешных испытаний новой противоракеты. Насколько известно, она — шахтного типа. Испытания проводились неоднократно с хорошими результатами, и это характеризует стабильность успеха», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, тактико-технические характеристики данной противоракеты подтверждаются, она будет защищать небо России от ударов с воздуха и из космоса.

«Можно предположить, что она войдёт в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть, и других районов», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.