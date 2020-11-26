Эксперт прокомментировал испытания новой российской ракеты ПРО
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«Сегодня мы являемся свидетелями весьма успешных испытаний новой противоракеты. Насколько известно, она — шахтного типа. Испытания проводились неоднократно с хорошими результатами, и это характеризует стабильность успеха», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, тактико-технические характеристики данной противоракеты подтверждаются, она будет защищать небо России от ударов с воздуха и из космоса.
«Можно предположить, что она войдёт в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть, и других районов», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.