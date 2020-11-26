Володин прокомментировал законопроект о хранении агрохимикатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о возможности хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов.

«Нынешним решением мы пополняем не только бюджет, мы создаём рабочие места, развиваем экономику, и, самое главное, мы прекращаем кормить тех, кто делает гадости нам», — заявил он.

Как считает Володин, давно нужно было закрыть все перевалочные пункты и вернуть их на территорию России — при соблюдении экологического законодательства и создании современной инфраструктуры.

«Удобрения надо вносить в свою почву, а не вывозить. А если уж вывозить, то надо, чтобы страна на этом зарабатывала», — отметил он.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. В Водном кодексе будет прописано, в частности, что в границах водоохранных зон запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов, «за исключением агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос».