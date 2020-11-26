Росгвардия рассказала о своей активности на Северном Кавказе

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В Росгвардии рассказали о нейтрализации и задержаниях участников бандгрупп на Северном Кавказе в 2020 году.
Росгвардия рассказала о своей активности на Северном Кавказе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В текущем году в целях... проведено более 3700 мероприятий. С участием подразделений ведомства нейтрализованы 13 бандитов, задержаны 32 активных участника и пособника бандподполья, уничтожено 66 объектов их инфраструктуры. Изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия», — говорится в заявлении.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить необходимые документы для награждения росгвардейцев, которые погибли в ходе спецоперации в Грозном.

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