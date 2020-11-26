Эксперт оценил перспективы удалёнки в России

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил перспективы удалённого формата работы в стране.
Эксперт оценил перспективы удалёнки в России
  • РИА Новости

«Мы природой созданы как общественное существо, и всё наше развитие связано с тем, что мы постоянно общаемся друг с другом и передаём друг другу какую-то информацию, знания, эмоции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дистанционный формат появился в 1970-х годах в США и те аргументы, которые есть сейчас в пользу удалёнки, звучали и тогда.

«Но адекватно сказать, кому хорошо, а кому плохо, нельзя. Вот кто точно в выигрыше, так это компании, которые до этого развивали интернет-торговлю», — полагает Сафонов.

В качестве примера он привёл онлайн-аптеки.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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