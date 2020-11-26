Валуев рассказал, как пройдёт в Госдуме следующий год

Депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, как пройдёт в нижней палате парламента следующий год.

«Работа никуда не делась. Дело в том, что подготовка выборного процесса, в особенности если мы говорим о парламенте Российской Федерации, — это, вообще, процесс всероссийский. И он настолько обширный», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает Валуев, в 2021 году избиратели увидят серьёзную борьбу уже привычных парламентских партий, а также новых партий, которые взяли мандаты в законодательные собрания.

По мнению депутата, многие избиратели, находясь на вынужденной изоляции, уделили много времени политическим вопросам, поэтому выборный процесс может стать «очень жарким», так как на избирательные участки придёт большее число людей.

Ранее Валуев прокомментировал меры поддержки семей в России.